Білорусь відмовилася видати Україні основного акціонера і колишнього голову правління збанкрутілого банку «Київська Русь» Віктора Братко, повідомляє «Радіо Свобода».

В серпні 2016 року Братко був оголошений в міжнародний розшук, а влітку 2018 року був затриманий білоруською міліцією і поміщений під варту. Через три місяці після затримання, 9 листопада 2018 року, банкір був звільнений за рішенням заступника прокурора Мінська, оскільки йому надали статус біженця.

В кінці травня 2020 року з постанови Печерського райсуду Києва стало відомо, що Білорусь надала йому статус біженця, оскільки в Україні його нібито переслідують з політичних мотивів. Пізніше Інтерпол виключив Братко з міжнародного розшуку.

Суд зобов’язав наслідок завершити розслідування проти Братко, яке триває вже більше 4 років, у двомісячний термін.

Адвокати екс-банкіра відмовилися вказати, чим він займається в Білорусі і в якому місті зараз живе. За їх словами, у слідчих було достатньо часу, щоб зібрати докази провини або невинності Братко і пред’явити обвинувачення або закрити справу.

Як повідомляв SKELET-info, Братко підозрювався в розкраданні з банку «Київська Русь» $44 млн у 2015 році. За версією слідства, він за безцінь продав два офісні будівлі в Києві та Львові, які були в заставі у «Київській Русі». Операцію він провів у березні 2016 року за день до введення в банк тимчасової адміністрації.

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SKELET-info

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Мінськ не видасть Києву екс-голову правління банку «Київська Русь» Братко оновлено: 25 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0