У Москві після параду Перемоги загорівся «не має аналогів» БТР «Бумеранг»

В середу, 24 червня, в Москві після «параду Перемоги» сталося ЧП – загорівся БТР. Про це повідомляє Telegram-канал Львівський метрополітен.

Відомо, що на заході були представлені «не мають аналогів» БМП «Деривація-ППО», БМП «Курганец», танк Т-14 і бронетранспортер «Бумеранг». Останній називався російськими пропагандистами головною «фішкою» параду. Стверджувалося, що лише тиждень тому він пройшов випробування і «успішно впорався з тестами».

Саме він, їдучи з Червоної площі, несподівано спалахнув на очах у тисяч глядачів. Чорний дим, який повалив з БТР, можна було бачити навіть перебуваючи відносно далеко від техніки.