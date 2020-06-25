У Парижі відновила роботу Ейфелева вежа

Візитна картка Парижа – Ейфелева вежа – відновлює свою роботу в четвер, 25 червня, через близько трьох місяців після закриття з-за обмежувальних заходів для боротьби з поширенням Covid-19.

“Діють санітарні заходи, у тому числі обов’язкове носіння масок”, – йдеться в повідомленні на сайті сталевий вежі. Відвідати надбання Парижа можна буде з 10:00 за місцевим часом (11:00 по Києву).

Однак піднятися поки можна буде тільки на другий поверх споруди пішки по сходах. Ліфти для підйому на самий верхній поверх буде закрито до 1 липня. Крім того, згідно з повідомленням, опублікованим на сайті вежі, співробітники щодня проводять прибирання і дезінфекцію пам’ятки. Також по периметру розміщені підлогові знаки про необхідність дотримання соціальної дистанції.