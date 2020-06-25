Вертольоти літали прямо над головою: путінські військові відзначилися небезпечної витівкою на пляжі в Севастополі

У Криму, де в минулий сезон російське Міноборони активно перекривало кримчанам доступ до моря, над одним з місць відпочинку в Севатополе помітили військовий вертоліт, який літав прямо над головами відпочиваючих.

«Крим. Севастополь. Рашисты продовжують ганяти бойові вертольоти низько над головами тих, що купаються на пляжі в Учкуївці», — пише в Twitter блогер «Кримський бандерівець» і публікує відповідні фото.

«Щоб знали, хто господарі Криму :(«, — написала в коментарях до посту одна з інтернет-користувачів.