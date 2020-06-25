Названо лучшее средство защиты от ожирения, инсульта и гипертонии

Новое исследование доказало, что регулярный график сна защищает нас от метаболического синдрома, ожирения и гипертонии.

Исследователи из Американского института сердца, легких и крови изучили связь между режимом сна и развитием метаболических факторов риска у 2 003 человек в возрасте от 45 до 84 лет. За участниками эксперимента наблюдали в течение 6 лет, отмечая любые метаболические нарушения.

Результаты показали, что значение имеет не только продолжительность сна, но и режим. Сбой в ритме сна на 1 час повышает вероятность заболеваний на 27%, пишет medicalnewstoday.com. Оказывается, когда мы ложимся спать на час позже, то существенно увеличиваем риск возникновения ожирения, диабета и других нарушений обмена веществ.

Метаболический синдром – это группа заболеваний, которые могут увеличить угрозу развития диабета ІІ типа, инсульта и сердечных заболеваний. Есть пять факторов риска, которые составляют метаболический синдром. Врач диагностирует метаболический синдром при наличии трех или более из них.

1. Талия равна или превышает 102 см для мужчин и 88 см или больше для женщин.

2. Уровень триглицеридов в крови – 150 мг/дл или выше.

3. Уровень холестерина ЛПВП составляет менее 40 мг/дл для мужчин или менее 50 мг/дл для женщин.

4. Артериальное давление превышает 130/85 мм рт. ст.

5. Уровень глюкозы в крови натощак превышает 5,6 ммоль/л.

Согласно полученным в ходе исследования данным, поддержание регулярного графика сна способно уберечь от метаболического синдрома.

: rz.com.ua