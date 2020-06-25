У Києві прощаються із жертвами вибуху в будинку на Позняках

Церемонія відбувається у вузькому колі родичів. Сьогодні, 25 червня, у Києві прощаються із жертвами вибуху газу в будинку на Позняках.

Із чотирма жертвами – працівниками залізниці та їхніми батьківщинами – прощаються на території локомотивного депо.

Серед них вся родина Насті Недашковської, яка встигла вибігти з квартири на сходи. Як зазначається, близькі загиблих побажали влаштувати траурну церемонію лише у вузькому колі, тому журналістів на скорботний захід не допустили.

Трьох загиблих поховають у Василькові, одного – на Південний цвинтарі в Києві.

Щодо п’ятдесят п’ятої жертви трагедії інформації немає, людина не мала стосунку до залізниці.