Даріо Срна залишив тренерський штаб «Шахтаря»

38-річний екс-футболіст «Шахтаря» і збірної Хорватії Даріо Срна, після завершення ігрової кар’єри став асистентом головного тренера «гірників» Луїша Каштру, отримав нову посаду в донецькому клубі.

Даріо, який виступав за «Шахтар» на протязі 15 років, з 2003-го по 2018-й, став директором клубу з футболу. Як повідомляє офіційний сайт «гірників», серед завдань Даріо на новій посаді — розвиток молодих футболістів, адаптація іноземних гравців, інтеграція вихованців академії в першу команду, участь в обговоренні трансферів, відповідність філософії клубу і стилем гри «Шахтаря» від академії до першої команди.

«Посада дуже серйозна. Найважливіше, що я буду на полі. Тому що я не людина офісу, а все життя був на футбольному полі. Люблю відчувати команду, відчувати тренера. За останній рік я багато чому навчився у містера Каштру і вдячний йому за можливість допомагати команді. А моя роль завжди одна — допомагати „Шахтарю“, допомагати розвитку молодих футболістів і намагатися робити так, щоб команда грала в красивий атакуючий футбол», — прокоментував своє призначення хорват.

«Цей сезон був свого роду пробним для Даріо — не футболіста. Ми всі переживали за нього, стежили, як у нього вийде. У нього все вийшло дуже добре! Ми всі розуміємо, що він — легенда клубу. Всі футболісти в команді ставляться до Даріо з великою повагою, для молодих гравців він взагалі кумир. Його персона сьогодні досить важлива в команді. Прийняте рішення призначити Даріо директором з футболу обгрунтовано його роботою, впливом і допомогою „Шахтарю“. Його головне завдання — бути всередині життєдіяльності команди. Розуміти всі процеси — тренувальні та операційні. Бути сполучною ланкою між менеджментом клубу, тренерським штабом, командою, президентом. Це теж дуже важливо, тому що комунікація в нашому житті впливає на дуже багато аспектів. Яким чином ти коммуницируешь, таким чином надалі будуть прийматися рішення. Це одна сторона. Інша — залученість в трансферну політику клубу, її обговорення. Також Академія. Ми повинні розуміти: тренувальний процес і навчання наших хлопців проходить згідно стилістики і філософії клубу, а вона, в свою чергу, продиктована філософією першої команди і її футболом. Один з головних аспектів — адаптація молодих гравців у першій команді, як прийшли з Академії, так і тих, кого ми купуємо», — поділився подробицями призначення легендарного в минулому гравця клубу генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін.

Даріо Срна з генеральним директором «Шахтаря» Сергієм Палкіним

Зазначимо, що це не перший помічник, який покидає тренерський штаб Луїша Каштру. Наставник «гірників» підтвердив інформацію, що його асистент Філіпе Селиккая по закінченню сезону поїде працювати в лісабонський «Спортінг». Ім’я наступника Селиккаи 58-річний фахівець поки відмовляється називати, відзначаючи лише, що він також буде з Португалії.