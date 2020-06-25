Багато років ви рубали і продавали ліс. Тепер немає ні лісу, ні туризму, ні даху над головою, Олексій Давиденко

Про те, що страшний потоп і зсуви ґрунту після зливових дощів в Західній Україні викликано вирубкою лісів в Карпатах, в один голос кажуть екологи. Але хто винен у ситуації, що склалася? Про це на своїй сторінці в соцмережі пише колишній депутат Київради Олексій Давиденко.

«Про паводок.

Був у нас виробник дерев’яних клинків з Чернівецької області. Його ціни були набагато нижче всіх конкурентів на ринку, а робив він ці милиці, на відміну від більшості, не з дешевої сосни, а з дорогого бука.

І от якось ми з ним зустрілися і я його питаю:

— А як у вас виходить так дешево виробляти милиці з бука? Це ж нижче собівартості деревини?

— Так, а в нас немає ніякої собівартості деревини. Я собі за парканом в ліс вийшов і нарубав скільки потрібно. Так вже майже 30 років роблю.

— Ви просто рубайте ліс? Адже це незаконно?

— Так, а кого мені питати?! Це мій ліс. У нас так в області всі роблять. Зате в мене найкраща ціна.

Пару днів тому говорили з ним:

— Ой, Олексію. Біда до нас прийшла. Хвацько. Ніколи в житті такої води не було.

— Так у вас же свій ліс, бук свій. У вас же 30 років всі так роблять.

Розумієте? Всі так роблять!

А коли вода зносить нахер цілі села, то це ж не вони винні, а хтось інший.

Сумна правда.

Ліси на західній Україні масово вирубуються на очах у місцевих жителів і при їхній особистій участі.

Хтось місцевий валить кругляк.

Хтось місцевий його сушить.

Хтось місцевий його вантажить.

Хтось місцевий його возить.

Хтось місцевий це кришує.

Хтось місцевий робить вигляд, що це не зауважує.

Це що, кияни ліс валять?

Чи, може, харків’яни?

Це ви ж самі і знищили свої ліси.

Це ви продали майбутнє свого краю на десятиліття вперед.

Упевнений. Вони прекрасно розуміють, що вирубка лісу тягне за собою стихійні лиха, але лиха будуть коли-то потім, а заробити на його вирубці можна прямо зараз.

Їх, місцевих, багато років влаштовує така ситуація — вони всі, хто активні, а хто пасивні, співучасники цього винищення.

Нічого в такому випадку звертатися до держави при чергових повеней, змитих дорогах і знищених селах.

Багато років ви рубали цей цінний ліс і продавали його за сущі копійки.

Тепер немає ні лісу, ні туризму, ні даху.

Отримайте і розпишіться», — написав Давиденко в Facebook.