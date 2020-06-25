У Києві поруч з ринком «Петрівка» знайшли міни: подробиці НП

У четвер, 25 червня, у Києві в районі ринку «Петрівка» (станція метро «Почайна») працівники «Київгазу» під час земельних робіт виявили три мінометні міни.

Як уточнюють в «Київгазі», будівельні роботи велися на головному газорозподільному пункті (ДГРП) по вулиці Степана Бандери, 6. Об’єкт, на якому велися роботи, розташований близько газозаправної станції та ринку «Петрівка».

«У разі вибуху одного з хв, наслідки могли бути жахливими», — відзначають в компанії і додають, що об’єкт ДГРП № 6, де йшов ремонт, був побудований в період з 1960 по 1963 роки.





У зв’язку з виявленням небезпечних боєприпасів монтажні роботи припинили. На місці працює поліція, рятувальники і сапери.

⠀