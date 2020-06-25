Геращенко: Плюнути в поліцейського в Україні коштує від 136 до 255 гривень

У МВС хочуть збільшити штрафи за образи поліцейських і саджати у в’язницю тих, хто труїть правоохоронців газовими балончиками.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник глави МВС Антон Геращенко.

Він уточнив, що після подій під судом по справі українського активіста Сергія Стерненко в МВС підняли питання про введення додаткової відповідальності для тих, хто перешкоджає роботі поліції.

«Після подій під судом у Стерненко я отримав завдання розробити законопроект. У ньому буде збільшено штраф за образу поліцейських, які ми чуємо постійно», – сказав Геращенко.

«Треба переглядати системно кодексу про адмінпорушення, тому що штрафи там смішні. Наприклад, плюнути в поліцейського коштує від 136 до 255 гривень. Це хіба нормально? Ні, не нормально», – додав він.

Геращенко зазначив, що в МВС також мають намір ввести додаткову відповідальність для тих, хто використовує проти поліцейських або інших учасників акцій газові балончики.

«Це буде додатковий кваліфікуюча ознака. В статті кримінального кодексу про хуліганство як обтяжуюча обставина вказується використання кастетів, біт і т. д., ми додамо туди ще і сльозогінний газ. Тоді за це можна буде отримати реальний термін», – сказав Геращенко.

При цьому він запевнив, що «звичайні люди можуть мати балончики як засоби самозахисту», але якщо його використовують проти поліції або інших активістів, то така акція вже не є мирною.