Жахливо, що частина наших співгромадян настільки прихильні примітивної картині світі, настільки вірять у вічних ворогів, які хочуть погубити Росію, що готові самовіддано боротися за збереження свого рабського стану.

Вони погоджуються з тим, що їх синів ставлять під загрозу зараження і смерті на нікому не потрібному параді — раз проти параду «п’ята колона», ми будемо триматися за нього зубами.

Вони приймають убогість тих самих ветеранів, яким віддаються лицемірні почесті, самовластье і свавілля, що завгодно — лише б зберегти настільки, виявляється, комфортну картину світу — відчуття оточеною ворогами фортеці.

Ці люди — сподіваюся, їх не так багато — не просто раби. Вони раби за покликанням, по своєму призначенню. І не Путін у тому винен, і не князя будити — динозавра!