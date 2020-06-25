Почему людям нужно учиться жить с COVID-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан на очередной пресс-конференции предположил, что «этот вирус никогда не исчезнет». С ним согласился вирусолог Дэвид Марчант, всю жизнь посвятивший исследованию лечения опасного респираторно-синцитиального вируса (RSV). И даже изобретение вакцины не станет решением проблемы COVID-19

«Я не уверен, что мы найдем вакцину в ближайшие несколько лет, потому что у нас мало данных о коронавирусе, – сказал Марчант. – Я предполагаю, что этот вирус стал эндемичным. Вирусы – это не то, с чем мы можем бороться; это то, с чем мы учимся жить, лечить и смягчать последствия», передает technology.

Марчант полагает, что будут найдены способы лечения в виде противовирусных препаратов, способных замедлять репликацию вируса или препятствовать проникновению вируса в клетки.

И пока в медицинском мире сосредоточены на поиске лекарства, остальным нужно научиться жить с COVID-19 и минимизировать риски заражения им. Это означает понимание того, что вирусы являются частью повседневной жизни. Даже респираторные вирусы, появление которых приписывали лишь в зимние месяцы, циркулируют круглый год.

Марчант напомнил про исследование 2018 года, когда у туристов, посещающих одну из Нью-йоркских достопримечательностей, брали мазок с носа в течение лета. Эксперимент показал, что 7,2% посетителей дали положительный результат на ряд респираторных вирусов, включая риновирус, который приводит к простуде, и коронавирус. Также выборка исследования обнаружила низкий уровень заболеваемости гриппом, парагриппом и RSV. «Нам нужно помнить, что всю зиму мы живем с некоторыми потенциально опасными для жизни вирусами, – сказал Марчант. – Маскируясь под простуду или грипп, они могут унести жизни до 200 тыс. человек в год».

Он подчеркнул, что если от пандемии и есть что-то хорошее, это то, что люди узнали, что большая часть населения очень уязвима к заболеваниям, и что профилактические привычки, сформировавшиеся в результате пандемии COVID-19, останутся с нами даже во время сезона гриппа: «Например, если мы находимся на пике гриппа или RSV, давайте попрактикуемся в социальном дистанцировании, не будем часто пожимать друг другу руки и примем меры карантина в больницах и домах престарелых».

Как добавил эксперт в политике системы здравоохранения Джон Черч, COVID-19 показал, насколько важно иметь правильно функционирующую систему здравоохранения: «Мы увидели существенные недостатки нашей системы здравоохранения, большинство из которых появились из-за сокращения финансирования. Нам всем нужна подготовка – это инвестиция, которая не подведет».

: grippua.com.ua