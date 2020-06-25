Геращенко: Порошенко 5 років намагався дискредитувати Авакова

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що п’ятий президент України Петро Порошенко всі п’ять років свого президентства намагався дискредитувати главу відомства Арсена Авакова. Про це він заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

«За всі роки президентства Петра Порошенка він постійно робив все, щоб дискредитувати постать міністра внутрішніх справ і реформи, які він проводив. У товаристві створено якесь сприйняття, що Арсен Аваков — це погано. Це було закладено ще в 2014 році. Порошенко вклав величезні сили в системну дискредитацію міністра внутрішніх справ, щоб його послабити, як політика і члена коаліції», — сказав Геращенко.

Він також розповів, що в 2014 році, коли Порошенко став президентом, він запропонував Йому піти з посади глави МВС, оскільки хотів мати власні важелі тиску».

«Тоді після виборів місяць не створювалася коаліція, тому що Порошенко казав: візьміть собі десять міністерських портфелів, тільки віддайте мені МВС. Цього не сталося, тому почалася системна дискредитація. Зате у владі був певний баланс сил ці п’ять років», — зазначив Геращенко.

Серед форм цієї нібито дискредитації, заступник голови МВС зазначає «кампанію проти патрульних поліцейських». За його словами, під час президентства Порошенко, розпочалася кампанія про те, що нова поліція — недосвідчена, б’є свої машини і т. д. Зараз же Геращенко вважає, що жодної дискредитації Авакова немає, а є «групи людей, незадоволені його роботою».

«Це фракція Голос, ліберальна, скажімо так, частина Слуги народу. Але, хлопці, якщо вам щось не подобається, скажіть, що йде не так, ми готові змінюватися. Але з тих, хто підписав постанову про відставку Авакова, ні один не прийшов до міністра або до мене і не сказав: ви працюєте, працюйте по-іншому», — говорить він.

Зазначимо, що Арсен Аваков займає пост глави МВС з лютого 2014 року.