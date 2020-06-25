Омбудсмен прокоментувала скандальну заяву нардепа Третьякової про дітей «низької якості»

Омбудсмен з прав людини Людмила Денисова засудила висловлювання нардепа з фракції Слуга народу, голови комітету ВР з питань соціальної політики Галини Третьякової про дітей «низької якості» в малозабезпечених сім’ях.

Вона закликала спікера Ради Дмитра Разумкова і всіх депутатів не допустити дискримінаційних закликів і посягання на основоположні права людини. Про це повідомляє Інформатор, посилаючись на Telegram-канал Людмили Денисової.

Нагадаємо, вчора народний депутат від «Слуги народу» голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова під час вебінару у Київській школі економіки заявила, що в сім’ях, які розраховують на матеріальну допомогу від держави, діти народжуються «дуже низької якості».

Коментуючи це висловлювання, Денисова зазначила, що Конвенція ґрунтується на принципах недискримінації дитини, незалежно від соціального чи майнового стану його або його батьків. У відповідності зі статтею 27 Конвенції, держава взяла на себе зобов’язання надавати батькам у разі необхідності матеріальну допомогу для дітей і підтримувати програми по забезпеченню дітей їжею, одягом і житлом.

Денисова наголосила, що діти не вибирають сім’ю, в якій народжуються, і не можуть самі себе забезпечити і захистити. Вона засудила будь-які заклики до таких методів, як примусова кастрація, стерилізація, а також заяви про поділ дітей на «якісні» і «неякісних».