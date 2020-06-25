Лукашенко звинуватив Росію у втручанні у внутрішні справи Білорусі

Глава Білорусі Олександр Лукашенко, який готується до майбутніх президентських виборів, звинуватив сусідню Росію в поширенні фейків, з допомогою яких хочуть дискредитувати владу в Мінську.



Про це Лукашенко заявив 25 червня, приймаючи кадрові рішення, передає БЕЛТА.

За словами Лукашенка, сьогодні йому доповіли про одному такому вкидання — в одного з його синів у Швейцарії $ 840 млн.

«Направте туди по дипломатичних каналах лист: хто хоче забрати ці гроші, хай негайно забере», — сказав Лукашенко, зазначивши, що люди, які не розбираються в банківських документах, вірять цим фейкам.

На його думку, це підкидається структурами «бабичевскими» (колишнього посла в Мінську Михайла Бабича. — Авт.), «незыгарями» (Telegram-канал, який пов’язують з Кремлем. — Авт.) з Росії. За його політичними опонентами стоять «ляльководи» з Росії.

«Ми про це з президентом Путіним поговоримо найближчим часом при зустрічі, але ця ситуація дуже складна. Застосовуються найсучасніші фальшиві технології, йде втручання з-за кордону у наші вибори, внутрішні справи», — заявив президент.