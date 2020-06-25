Чоловік убив знайому і сам привів поліцію на місце злочину: деталі шокуючої події на Львівщині

В Львівській області, де нещодавно замучили на смерть колишнього голову сільради села Миклашев Пустомитівського району, в Яворівському районі чоловік до смерті побив односельчанку, а потім подзвонив в поліцію і повідомив, що знайшов тіло жінки на узбіччі дороги.

Як повідомляють в ГУНП у Львівській області, які прибули на місце пригоди правоохоронці з’ясували, що загибла — 46-річна мешканка одного з сіл Яворівського району. На її тілі були численні ушкодження, в тому числі переломи, розсічення і забиття.

«В ході проведення заходів, до яких залучили кінолога з собакою, було встановлено, що до вбивства причетний 39-річний односельчанин жінки. Попередньо встановлено, що між чоловіком і загиблої виник конфлікт, в ході якого жінка отримала тілесні ушкодження, від яких та померла. Через деякий час чоловік повідомив в поліцію, що нібито виявив на узбіччі дороги тіло жінки», — йдеться в повідомленні.

Чоловіка затримали, йому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті — від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Тим часом видання «Львівська мануфактура новин» уточнює, що ЧП сталося в селищі міського типу Івано-Франкове та наводить слова односельчанки загиблої, яка стверджує, що жінка жила тихо, самотньо й не підвищувала ні на кого голос.

«Жінка вела самітницький спосіб життя, часто гуляла з собакою. Рідних втратила давно. Кажуть, тіло було дуже понівечене — довго не могли встановити її особу. Вона була людиною, який навіть голос ніколи не підвищував, не сварилася ні з ким. А тут таке. Складно уявити, що взагалі її зв’язувало з компанією чоловіків, серед яких був підозрюваний у вбивстві. У цього чоловіка є сім’я, за ним останнім часом спостерігалася певна агресія, але щоб щось критичне було, то ні», — стверджує місцева мешканка.