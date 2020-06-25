Кабмін скасував обов’язкову самоізоляцію для приїжджають в Україну

Кабінет міністрів скасував обов’язкову самоізоляцію для іноземців, що в’їжджають в Україну, за умови проходження тесту на коронавирусную хвороба методом ПЛР.

Як передає “БизнесЦензор”, відповідну постанову схвалено на засіданні уряду в четвер, 25 червня, з доопрацюванням в одноденний термін.

Представляючи проект документа міністр Максим Степанов уточнив, що проектом вносяться зміни до постанови Кабміну №392 від 20 травня.

“Пропонується можливість припинення режиму самоізоляції або обсервації для людей, які перетинають державний кордон (тобто, це іноземці або особи без громадянства) або контрольні пункти пропуску з тимчасово окупованими територіями у разі отримання негативного результату тестування на COVID-19 метопом ПЛР”, – сказав Степанов.

Міністр додав, що також пропонується уточнити вимоги до полісу страхування для іноземців при в’їзді в Україну. “Також пропонується виключити з випадків обов’язкової самоізоляції або обсервації учасників вступних випробувань, зокрема, для вступу через освітні центри “Крим-Україна” або на “Донбас-Україна”, – додав Степанов. Міністр уточнив, що проектом рішення також пропонується надати право Центрів надання адміністративних послуг самостійно визначати початок своєї роботи.