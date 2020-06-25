У нас влада менш огидна, ніж суспільство. Влада, рано чи пізно, оголює власну потворність. Влада, у всякому разі, не назавжди, як показує історія.

А суспільство наполягає на своїй культурної винятковості, але породжує таких монстрів, на тлі яких чудовиська Гойї здаються ангелами.

Ось ніхто не примушує шановного історика, академіка давати хвалебний відгук на статтю Путіна і знаходити в ній науковий сенс.

Ніхто не тягне за язик недурних авторів текстів, «захищають» гордість і гідність поліцейських в США. При цьому американістів і просто людей, що розбираються в американських проблеми, серед цих авторів одиниці.

Не Путін змусив борців з ЛГБТ публічно гнобити Серебренникова за корупцію, відмовляючись допустити думку про те, що в системі слабкого правосуддя та абсолютного домінування провокацій звинувачення у зловживаннях потрібно підкріпити незаперечними фактами.

А прогресивні, інтелігентні громадяни, які без сорому пишуть, що Єфремова необхідно пошкодувати, тому що у в’язниці вичерпається його талант! Люди, вміло викривають вади путінізму, не помічають дикості у власних висловлюваннях.

І зовсім не смішно, коли небагаті, далекі від владного корита громадяни гордо несуть расистську пургу і заявляють, що ніщеброди повинні знати своє місце!

Якщо мракобісся хльостає з ротів «культурної публіки», то чого вже дивуватися чиновникам з провінції.

Загалом, сумна наша Росія.

І виходу немає, поки таке суспільство продовжує існувати. Схоже, не так вже й не правий Клішас, який запевняє нас у тому, що після Путіна буде Путін.

Російська література два століття намагалася виправити громадські звичаї. І ось ми знову вирішуємо «російське питання: що робити?

Качнешь човен — всі потонемо разом з мракобісами. Залишити як є, — будемо вичерпувати воду, поки сили є; а після все одно підемо на дно.

Русь, дай відповідь?