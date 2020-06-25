«Конверт» у Кіровоградській області

Є інформація, що колишні співробітники ГУ ГФС в Кіровоградській області вирішили створити локальний «конверт» .

Назва конверта ТОВ «Агро-До-Компані» ІПН 428034211237. Конверт поки невеликий, але, як наївно вважають бенефіціари, дуже перспективний. Можливі організатори: Лялька Анатолій -колишній співробітник обласної податкової.

Гура Костянтин – колишній начальник юр.відділу обласної податкової.

Пелепак Андрій — комерсант

Нібито, хлопці ще контролюють низку підприємств у Кіровоградській, Вінницькій областях. Перевіряємо. Правоохоронці підключайтесь.

“Дон Кіхот”