У Рівному спалили BMW чемпіона світу з кікбоксингу

Вночі у вівторок, 23 червня, у Рівному невідомі підпалили автомобіль BMW X5, що належить спортсмену.

Про це повідомляє відділ комунікації Нацполиции в області, передає НикСпорт.

Слідчо-оперативна група встановила, що транспортний засіб BMW Х5принадлежит 34-річному жителю, спортсмену і було припарковано на автостоянці. Її вчасно помітив охоронець вогонь, викликав пожежників і в результаті самостійно загасив пожежу. Вогонь пошкодив тільки передню частину позашляховика.

За фактом навмисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі Рівненського відділу поліції почали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.

З місця події криміналісти вилучили фрагмент ганчірки і обгорілу пластикову ємність з залишками пально-мастильних матеріалів. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.

Тим часом «Футбол.юа» повідомляє, що автомобіль належить відомому спортсмену і тренеру Роману Кроля, чемпіону світу з кікбоксингу та чоловікові дворазової чемпіонки Європи з легкої атлетики Наталі Прищепи-Кроль.