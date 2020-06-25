Сергій Секунов: ДССТЗИ на шляху до «рефайлингу» та іншим «ништякам»

Голова ДССТЗИ Валентин Петров – вже все.

Недовго мучилася старенька. Кабмін зняв. З якої причини – не відаємо. ДССТЗИ – контора малопомітна, але цілком собі грошова. Заробляти можна на багатьох речах. Якщо «рубаєш фішку». Не знаємо, з якої причини знімають Петрова. То заробляв і не ділився. Чи То з-за постійних скандалів з «прослуховуванням». Хоча, Президента начебто поки не слухали. Або про це просто поки не відомо? Кажуть, що був якийсь скандал з витоком даних реєстрів і чимось ще. Не важливо. Петров, як і більшість ставлеників «зелених» був особистістю непоказною і навряд чи залишиться в анналах історії. На відміну від його наступника, а нині першого заступника голови – Сергія Володимировича Секунова. Незважаючи на те, що Кабмін затвердив в якості іо голови Сергія Зотька, очолює ГУ урядового зв’язку Держспецзв’язку — рулити конторою насправді буде Секунов.

Свого часу ми багато писали про нього з приводу «рефайлинга», яким він масштабно займався в ДКИБ СБУ. Зрозуміло, що зараз тема практично померла, але Секунов – хлопець дуже розумний і без сумніву, вже придумав, як добре заробляти в новій реальності. Нагадаємо деякі віхи його трудового шляху.

«Окремою яскравою історією проходить підполковник Сергій Секунов. Цей пан до 2014 року не приховував своїх вкрай близьких відносин з ФСБ. Більше того — в 2013 році на виставці «Милипол» у Франції цього пана (грубо і демонстративно!) В місцевому ресторані виховували два п’яних ФСБшники. Нескладно підняти і відео цього процесу зі звуком. У французів воно є. Щось мені здається, що на статтю 111 (держзрада) там п’яні очі наговорили — це мінімум. Про розголошення держтаємниці промовчимо. Але саме ці люди відповідають за інформаційну безпеку в Україні.»

«Чому останнім часом нічого не чути про люстрацію в СБУ? Напевно тому, що перша особа заявило що не стало чекати закону про люсрацию і провів його до закону або ж реальна люстрація може призвести до повного оголення всіх ділянок оперативної роботи, особливо у переддень виборів. Не зустрічаються висловлювання щодо реально відбувається в службі. Може дійсно ДКИБ працює на вищому рівні і вчасно прибирає всі статті з електронних видань? Звичайно, першому заступнику ДКИБ Колі Кулешову (Пельмень) є чого боятися. Прийшовши на свою посаду, він знайшов слабку ланку — Сергія Секунова, який в обмін на збереження своєї посади і себе, здав усі теми попереднього керівництва і пообіцяв днежное винагороду щомісяця (куди увійшло списання Дев’ятки з підлеглих відділів). Але Миколка і на цьому не зупинився. Він вирішив співатиму стару тему з якої він був люстровано з оперативної посади в 2009 році, а саме незаконна термінація міжнародного трафіку іноземних операторів зв’язку на території України. Маючи можливості займаній посаді, він звернувся до братів Карпенкам (з якими працював і кришував до 2009 року) відновити незаконну схему з термінації трафіка, що з успіхом і домігся. Він забезпечив їх відмінним обладнанням, інформацією від операторів зв’язку і створив всі умови для плідної роботи, а також абсолютного спокою, оскільки професійні оперативні співробітники, які з цим боролися були «люстрированы», а на їхнє місце поставлено молоді фахівці, яким Микола Кулєшов нібито розповідає як потрібно боротися з злочинністю. На сьогоднішній день, Микола Кулешов вважає, що понад 500 каналів нелегальної зв’язку нібито зовсім не помітні для операторів. Думає, що забезпечення перших осіб служби внутрішньої безпеки безоплатними пакетами операторів даютт йому можливість безкарно здійснювати злодеяниия всупереч інтересів Держави і відчувати себе правителем в ДКИБ. Сподіваємося, що нові керівники Служби не стануть повторювати помилок попередніх і вчасно приймуть заходи. Впевнений, що віддані інтересам Держави не позвоят зруйнувати і знищити ідеали оперативних співробітників, які руководствуюются буквою закону, а не особистими інтересами деяких осіб.»

«Я до прикладу згадаю одного полковника, якого все не як не виженуть Секунов Сергій Володимирович, і під Внутрішньої безпеки попрацював, і по Боротьбі з корупцією працював, і кіберзлочинністю займається … і ось за смітник більше 10 років роботи на державу нажив і будинок в межах Києва, і кілька машин, і будинок як у всіх правильних сбушників на оболонській набережній в акурат біля гольф клубу, і теж ніхто не чого ему не робить, працює і заробляє, ну і напевно ж заносить, вигідний ж … — розігнати»

«Група ботів колишнього ДКИБовца Сергія Секунова пише якось одноманітно й нудно. Я б вам пидарам не платив. Найміть краще школярів, долбойоб»

Кажуть, що Секунов сплив завдяки протекції екс-заступника голови Олега Фролова. Не знаємо, якою вага зараз має Фролов в «зеленій» команді, але враховуючи кількість компромату, який Фролов накопичив – корисний він може бути будь-якої влади. До речі, кажуть, що недавно люди Фролова передали Баканову якийсь відеокомпромат на одного з колишніх керівників СБУ. З метою недопущення його повернення на керівні посади. Але я б «компромату» від Фролова особливо не вірив. Його команда —великі майстри монтажу, звукових образів та іншого.

А може бути, Секунова просувають просто з-за того, що він вміє керувати армією роботів, що допоможе на виборах. Та й взагалі, створить, так сказати «віртуальну підтримку» втрачав рейтинг Зеленському. Власне, це і не важливо. За ДССТЗИ тепер можна не хвилюватися. Керівництво почне нормально заробляти.

«ОРД»