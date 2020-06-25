На Донеччині бійці ВСУ знищили російську станцію наземної розвідки

Військові 24 ОМБр імені короля Данила знищили на Донбасі переносну станцію наземної розвідки «Кредо-М1» російських найманців. Про це повідомила прес-служба бригади.

Зазначається, що у смузі відповідальності 24 ОМБр бойовики тривалий час використовували нову російську переносну станцію наземної розвідки ПСНР-8 «Кредо-М1». Ця станція дозволяла ворогові не тільки автоматично виявляти і визначати координати технічних засобів і підрозділів ЗСУ, але і вести точну коректування вогню артилерії по ним.

Українські військові вирахували місце розташування коректувальників і завдали точкове вогневе ураження по позиції ворога пострілом з ПТУРа і знищили її.

Успішне виконання бойової задачі бійці 24 ОМБр зафіксували на відео: