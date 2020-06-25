Чому українські водії часто ігнорують пасок безпеки в авто

Ремінь безпеки є важливою системою захисту життя водія і пасажирів автомобіля. У багатьох випадках він здатен значно зменшити шкоду для життя та здоров’я заподіяні в ДТП. Проте величезна кількість водіїв воліють не пристібати ремінь безпеки, передає Авто24.

У 2019 році подавався на розгляд ВРУ законопроект №10131 про підвищення штрафів за ігнорування пасків безпеки до 510 гривень. Проте до другого читання він так і не дійшов.

Зараз штраф за порушення правил користування ременем безпеки залишається в розмірі 51 грн.

Мабуть тому більшість водіїв не зважають на такий штраф і нахабно порушують ПДР.

: lt.ogo.ua

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