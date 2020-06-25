Жертву зґвалтування в Кагарлику взяли під цілодобову охорону

Потерпілу у справі про зґвалтування в Кагарлику взяли під цілодобову охорону. У її будинку також обладнали тривожну кнопку виклику поліції.

Про це розказала прес-секретар Національної поліції Київської області Віталіна Грохольська, передає “РБК-Україна”.

Вона зазначила, що наказ про надання охорони було підписано ще 17 червня. “Організація забезпечення – на полицю поліції особливого призначення Київської області. Цілодобова охорона надана з сьогоднішнього дня”, – розказала Грохольська.

За її словами, поліція забезпечує цілодобову охорону за місцем проживання і за його межами.

“Крім того, управління поліції обладнало житло потерпілої тривожною кнопкою. Жінка може натиснути кнопку і викликати поліцію в разі небезпеки. Ця кнопка віведена на телефон “102”. В разі чого, буде реагувати. Кнопка це для форс-мажору. А так, вони постійно присутні і вдень, і вночі “, – додала вона.