Чому говорите по-русски? українців попередили про «розлучення» від імені Приватбанку

Українців почали атакувати телефонні шахраї, які придумали нову схему обману довірливих громадян і телефонують начебто від імені представників Приватбанку.

Про суть схеми розповів на своїй сторінці в Facebook політолог Євген Магда. Він уточнив, що дзвонять з номера мобільного оператора Vodafone. Останні цифри – 50-55.

«Російською мовою мені почали говорити про нібито здійснений мною перекладі на російський Альфа-банк. Ну і розпитувати, чи робив я переклад. Нагадування, що у мене є персональний менеджер банку не спрацювало… Немає, мовляв, зв’язку. Потім пошелестело, що я не можу бачити цього перекладу в Privat24, тому що вони його заблокували», – розповів він про суть схеми.

Магда додав, що відразу запитав у шахрая, чому так-званий співробітник державного банку говорить по-російськи?

«Той каже «Ми ж відділ фінансового моніторингу»… На що я запитав, чи є цей відділ приватним. Чоловік повісив трубку, я заблокував його номер і подзвонив в ПриватБанк. Таке», – підсумував політолог.