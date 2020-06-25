МВФ пророкує Україні різкий обвал ВВП: що зміниться в житті кожного і як вціліти

Український ВВП у 2020-му може обрушитися більш ніж на 8%: конкуренція на ринку праці зросте, хтось позбудеться частини зарплати, а 12,6% зовсім залишаться без роботи. При цьому за ті ж товари і послуги доведеться платити на 7% більше. Такий прогноз для України склав МВФ.

МВФ видав для України найгірший прогноз ВВП. Що це означає?

Фонд знову погіршив свій прогноз світової економіки на 2020 рік. На ці оцінки рівняються фінансисти і цілі держави. Все буде ще гірше, ніж передбачалося. Економіка впаде на 4,9%. Криза вже назвали найглибшою з часів Другої світової війни.

І Україні, за версією Фонду, буде складніше, ніж всім сусідам. Ми втратимо 8,2% своєї економіки. Колишній міністр фінансів Оксана Маркарова додає: погіршення прогнозів МВФ і для України (сталося напередодні), і для світу говорить як мінімум про те, то Кабміну варто розглянути можливість змінити і свій, затверджений постановою, прогноз.

При цьому колишній міністр впевнена, що ситуація може бути навіть більш жалюгідною, а ВВП України може впасти майже на 10%. «Судячи з поточної динаміки всіх секторів у 2 кварталі, падіння ВВП України на жаль, може бути значно більше (10%?)», – міркує Маркарова.

Колишній міністр економрозвитку Тимофій Милованов розповідає OBOZREVATEL: таке падіння вдарить по кожному українцю. Через падіння МВФ:

ціни за оцінками МВФ можуть зрости на 7%. Тобто щоб купувати все те ж, що і в минулому році, доведеться витрачати на 7% більше;

безробіття різко зросте (за даними МВФ з 8,7% у 2019 році до 12,6% у 2020-му або майже на 45%);

«На все те, що ми купували, нам потрібно буде на 7% більше грошей. Люди можуть втратити зарплату частково або повністю. Падіння ВВП відбувається за рахунок того, що ми виробляємо менше товарів і послуг, менше купуємо і менше продаємо. А, значить, буде менше робочих місць. Десь не підвищать зарплату, а десь, можливо, знизять», – пояснює екс-міністр.

Чому Україні буде складніше, ніж більшості країн?

Рівень падіння ВВП України вище, ніж у всіх сусідніх країн і в середньому по світу. Наша економіка відноситься до «розвиваються», тобто ми все ще в пошуку вдалої економічної моделі, не завоювали свої вигідні позиції в торгівлі і залишаємося неефективними.

І тут важливо зазначити, що самі по собі українці працюють досить ефективно, саме тому наші заробітчани затребувані у всіх сферах, від висококваліфікованих до простих робітників. Але технології, ринки, виробничі ланцюжки значно відстають від європейських.

Зараз МВФ, зазначає в коментарі OBOZREVATEL аналітик «Альпарі» Максим Пархоменко, погіршив свій прогноз з-за двох факторів:

очікування другої хвилі поширення коронавіруса;

негативні економічний результат за перші два квартали 2020 року.

«У прогнозі передбачається, що фінансові умови, які покращилися, в цілому залишаться на нинішньому рівні…Ступінь недавнього відновлення настроїв на фінансових ринках, мабуть, не пов’язана із змінами в базових економічних перспективах, як обговорюється в оновленому звіті про глобальну фінансову стабільність (GFSR) за червень 2020 року, що підвищує ймовірність того, що фінансові умови можуть посилитися більше, ніж передбачалося в базовому сценарії», – пояснюється в доповіді МВФ.

І що тепер робити?

Милованов радить максимально «убезпечити» своє робоче місце. Мовляв, головне завдання – не залишитися без роботи. Важливо залишатися конкурентоспроможним, гнучким, йти на поступки і пропонувати нові навички.

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«Спробуйте домовитися з начальством, запропонуйте або погодьтеся, якщо потрібно, на зменшення зарплати, на тимчасове зменшення зарплати. Запропонуйте допомогу в трансформації бізнесу в зв’язку з кризою, тоді ви точно будете важливі для компанії. Якщо буде необхідно, погодьтеся на перехід на інші функцію. Будьте гнучкими, вчіться. Найголовніше – забезпечити безпеку робочого місця», – радить Милованов.

Крім того, у сформованих обставинах важливо зберігати психологічне здоров’я: обов’язково зустрічатися з друзями, дотримуючись норм безпеки, займатися фізичною культурою, читати і т. д.

Невже все так погано з економікою України?

Не факт. «Будь-які прогнози щодо 2020 року будуть коригуватися ще кілька разів у цьому році. Поки ми тільки оцінюємо падіння економіки в перших двох кварталах. Реальні і об’єктивні дані ми можемо отримати не раніше кінця червня», – говорить Пархоменко.

Оцінки МВФ можна назвати найбільш песимістичними. В середньому ж інвестиційні банки та міжнародні агенції прогнозують, що ВВП України у 2020-му впаде на 5,3%.

Також більшість прогнозів базується на досить низькому рівні української інфляції в 2020 році. Ціни зростуть приблизно на 5% (плюс/мінус кілька відсотків). У всіх стало менше грошей, стали менше купувати, менше виробляти, менше ввозити з-за кордону. Якщо б влада зважилися на емісію (надрукувати більше гривень, щоб компенсувати падіння доходів), попит на продукцію би виріс, можливо, піднялося б і виробництво, але ціни почали стрімко зростати.

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Зараз же Національний банк (за що його багато критикують) в першу чергу ставить перед собою завдання утримати інфляцію. І поки регулятор залишається незалежним, як мінімум цей показник буде відносно стабільним.

Прогнози для українців:

МВФ

ВВП -8,2%

Безробіття 12,6%

Світовий банк

ВВП -3,5%

Київська школа економіки

ВВП -5,3%

Курс 28,1 грн/$

Кабмін

ВВП-4,8%

Безробіття 9,4%

Курс 27 грн/$

У будь-якому випадку, криза обов’язково закінчується зростанням. А ще це найкращий період для стартапів, сміливих рішень і несподіваних підходів. І хоч українців чекають складні місяці або навіть роки, після цього обов’язково буде новий виток розвитку.