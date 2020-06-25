Після призначення Шкарлета Рада відмовилася заборонити «плагіаторам» займати посади в Кабміні

Заступник голови партії «Голос» Інна Совсун зареєструвала у Верховній Раді законопроект, який забороняє обіймати посади в уряді і на держслужбі особам, у дисертаціях яких офіційно виявили плагіат.

Таким чином нардеп відреагувала на призначення Сергія Шкарлета на посаду виконуючого обов’язки глави Міністерства освіти і науки, передає прес-служба політсили.

Народна обраниця звернула увагу на те, що парламент відмовився підтримувати призначення Шкарлета з цілого ряду причин, проте уряд все ж прийняв рішення про його призначення.

У зв’язку з цим Совсун направила на реєстрацію проект закону, який забороняє займати посади ректорів, членів уряду особам, в роботах яких виявили плагіат». Нардеп додала, що підписати законопроект висловили бажання багато її колег.

Як повідомлялося раніше, у двох роботах авторства Шкарлета знайшли плагіат. Сам він заперечує наявність плагіату в своїх роботах.

25 червня Шкарлет був призначений виконуючим обов’язки міністра освіти і науки.