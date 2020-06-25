«За тридцять років врятувала не одне життя, а її врятувати не зміг ніхто». На Верховинщині попрощалися із фельдшеркою, котра загинула під час повені

Сьогодні у селі Яблуниця Верховинського району попрощалися із фельдшеркою Яблуницького підрозділу КНП «Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» і місцевої дитячої лікарні Галиною Скидан.

Жінка загинула 21 червня, коли поверталася з роботи. Разом із водієм швидкої допомоги його особистою машиною добиралися додому. Дорогу розмило, автівку знесло у річку Білий Черемош, пише Голос України.

«Хороша жінка, дбайлива господиня, віддана своїй роботі працівниця дитячої лікарні та швидкої допомоги. Чудовий спеціаліст, вона за тридцять років врятувала не одне життя. А через негоду та зруйновану дорогу машина зірвалася у річку Білий Черемош. І хоч Галина кричала, благала про допомогу, через велику воду ніхто не зміг їх врятувати», — написала на своїй сторінці у Фейсбуці мешканка Верховинського району Ніна Дімідюк.

За повідомленням управління ДСНС в області, до порятунку були залучені працівники Верховинського пошуково-рятувального відділення УДСНС та місцеві мешканці. Витягнули тіло загиблої з річки аж через дванадцять годин, 22 червня. Спочатку машину ще було помітно серед бурхливих потоків, опісля її накрило водою. А тіло чоловіка досі не знайшли. Шанси мінімальні, враховуючи швидкість течії та сильне замулення.

У Верховинському районі через повінь досі відрізаними від сполучення залишаються 14 населених пунктів. Білий та Чорний Черемош лякають бурхливими хвилями, що змітають усе на своєму шляху.