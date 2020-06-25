Ку-Клукс-Клан підняв голову: чорних лінчують за зустрічі з білими

А в Америці негрів лінчують. І це вже не жарти. Пішла гра на виживання так званої американської нації. З 27 травня по 20 червня 6 чорношкірих молодих людей, в здоровому глузді, не наркоманів, повісилися на розлогих гілках дерев. Об’єднувало їх лише одне – всі зустрічалися з білими дівчатами. Причому, серед них був один трансгендерів. Так він теж зустрічався, правда, не з білою дівчиною, але з білим чоловіком.

Президент, білий, як сніг на Різдво, Дональд Джон Трамп, каже, що нікому не віддасть Білий (теж, до речі, білий) будинок на наругу.

А там вже планують влаштувати погром.

Схоже, не дарма в Штатах жартували, що на півдні у кожного доброго білого дядечка Сема на горищі зберігається Білий ковпак і мотузка з петлею. І незмінний символ клану – хрест. Чули, тут один колишній пастор запропонував портрети самого Ісуса Христа знищувати, тому що він білий?!

Ну і почалося, звичайно. Між іншим, за словами відомого американського телеведучого і громадянина Володимира Познера, з таких речей і починається Громадянська війна. З таких і почнеться, вважає він, якщо уряд США негайно не вживе заходів. А на руках там зброї вистачає не на один, а на кілька воєн.

Останнім часом про Ку-Клукс-Клані говорили, що він зовсім здав, і перетворився в клоунів – роздає цукерки дітям на Хелловин, щоб нагадати про себе. На ділі, рух існувало. Але зачаїлося. У чому, на жаль, підігрівається місцевими бандами нацистів. Так, ці виродки не соромляться малювати собі на тілі свастику – вони ж німців не перемагали, вони японців вбивали на Тихоокеанському театрі військових дій, а Гітлер для них ніхто. А у японців інший символ – сонце, а не свастика. Генрі Форд навіть спонсорував один час нацистську партію. Вважав, що вона бореться з комуністами і євреями. Ну і інші багатії, менш відомі, теж. Перемогли вони у Другій світовій Війні? Звичайно, немає. Але присвоїли собі перемогу на Гітлером. Вони це люблять.

І от, справа Джорджа Флойда раптово повернув Клан до життя. У громадських місцях під покровом ночі на деревах вішаються чорношкірі люди. Місцеві кажуть про нову хвилю линчеваний – обставлених під самогубство. Менш ніж за місяць шість темношкірих були знайдені на деревах у Каліфорнії, Джорджії, Нью-Йорку, Орегоні і Техасі. Влада назвали всі випадки самогубствами. Рідня запевняє – їх повісили прихильники Клану.

Громадянська війна в Америці – під великим питанням. Напевно, все ж буде. Хоча ще вчора здавалося, що це утопія.