Кардіолог розповів, як пов’язані холестерин та кава

Кава – це важлива частина ранкового ритуалу для більшості людей. Її п’ють і гарячою, і крижаною, не додають до неї нічого, або ж кладуть у неї цукор та вершки. Але як впливає наш щоденний ранковий напій на рівень холестерину в крові? Кардіолог Денніс Брюмер розповів, як вони пов’язані, пише Жіночий світ з посиланням на Cleveland Clinic.

В самих кавових зернах холестерину не міститься. Однак, в деяких видах кави, таких як еспресо, кава по-турецьки та кава з френч-пресу, може бути дещо перевищена кількість ЛПНЩ.

Саме ЛПНЩ називають “поганим холестерином”, це він відкладається на стінках артерій, блокуючи прилив крові та кисню до серця. Інший тип холестерину (ЛПВЩ) допомагає вивести з кровотоку надлишок ЛПНЩ.

Однак Брюмер зауважує, що вплив вживання кави на рівень холестерину вкрай незначний. Те саме стосується доданих до неї вершків та цукру – поки ми споживаємо їх помірно, значного впливу на рівень холестерину в крові вони не матимуть.

“Більша частина ЛПНЩ в організмі обумовлена генетично. Ми можемо погіршити ситуацію неправильним харчуванням, та навряд ваш рівень холестерину сильно знизиться, якщо ви відмовитесь від кави”, – пояснює він.

Однак, це не означає, що кавові напої не можуть нашкодити. Багато хто вживає гігантські порції кави з величезною кількістю цукру, збитими вершками, цукерками та печивом, які більше схожі на десерти, ніж традиційні ранкові напої.

“Коли ми говоримо про ці напої, то мова вже йде не про каву”- говорить доктор Брюмер. “Ми говоримо про вершки та карамель, продукти з високим вмістом цукру. Один такий напій може містити до 50 г цукру та 600 калорій, це більше чверті вашої щоденної потреби в енергії. Це абсолютно не може вважатись помірним споживанням”.

Ще більше ситуація погіршується, коли такі напої стають частиною вашого щоденного раціону і доповнюються хлібо-булочними виробами. “Харчова промисловість дуже орієнтована на споживачів. Вона вмотивована виробляти те, по що люди повертаються, що створює порочне коло”, – коментує Брюмер.

Якщо ви раз на кілька місяців будете випивати кавовий напій з вершками та карамеллю, не станеться нічого поганого. Та якщо це ввійде у вас у звичку, наслідки будуть вкрай негативними, причому і для вашого здоров’я, і для гаманця.

: wworld.com.ua

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