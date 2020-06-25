СБУ затримала голову Кіровоградської ОДА: Кабмін погодив його відставку

Правоохоронці затримали голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня.

Про це повідомляє «Апостроф» з посиланням на свої джерела. За даними громадського активіста Андрія Лавруса, в будинку чиновника і будівлі ОДА проводилися обшуки

Обшуки в будинку у голови Кіровоградської ОДА Telegram Андрія Лавруса

«У Кіровоградській ОДА співробітники НАБУ та відділу ДО СБУ проводять слідчі дії. Вхід в будинок з усіх сторін закрили, на дверях стоять правоохоронці. Джерела повідомляють, що затримали на хабарі посередника, наближеного до голови ОДА», – написав він.

Пізніше Лаврус опублікував фото і відео біля будинку голови ОДА, де також проводилися обшуки.

Обшуки в будинку у голови Кіровоградської ОДА Telegram Андрія Лавруса

У прес-службі СБУ підтвердили факт обшуків, які вони проводили разом із співробітниками Національного антикорупційного бюро, але подробиць не уточнили.

Декількома годинами раніше, 25 червня, Кабінет міністрів узгодив відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської ОДА.

«По областях. Погодження звільнення Андрія Балоня від посади голови Кіровоградської обласної держадміністрації», – наводить «Українська правда» слова глави уряду Дениса Шмигаля.

Наголошується, що прем’єр зачитав низку кадрових рішень, за які Кабмін проголосував.

Обшуки в Кіровоградській ОДА Telegram Андрія Лавруса