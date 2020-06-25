Повернути допомогу і показати доходи – держоргани перевіряють гаманці українців

В Україні розпочався тотальний контроль за гаманцями українців. Тепер банки складають на клієнтів цілі досьє і просять підтвердити походження навіть незначних сум. Паралельно справжнє полювання на українців, які втратили роботу під час карантину, розгорнули центри зайнятості, які перевіряють безробітних на предмет стороннього заробітку і вимагають повернути отримані виплати.

Полювання за посібниками

У редакцію «Вістей» надійшло відразу кілька листів від читачів із різних міст країни — про те, що під час карантину служба зайнятості вимагає від них під будь-яким приводом повернути видані раніше допомоги по безробіттю. Як пише нам киянка Марія А., служба зайнятості вимагає у неї майже 2 тис. грн допомоги нібито за те, що дівчина паралельно працювала на фрілансі, чого, за її словами, не було.

«16 січня я звільнилася з роботи, в трудовій книжці все записано. На початку березня мені запропонували роботу на фріланс на одному з телеканалів. Але 15 березня розпочався карантин, і через тиждень мені повідомили, що робота буде припинена, і ми припиняємо співпрацю. Я попросила заплатити мені хоча б за тиждень роботи. На що мені відповіли, що заплатять, коли зможуть. Тоді я пішла в центр зайнятості і подала документи, а через 10 днів отримала позитивну відповідь. Ще через два тижні мене запросили пройти лекції на FB, як знайти роботу, але всі живі зустрічі з працевлаштування забуто, а гроші за проведену роботу я так і не отримала. Через місяць мені подзвонили з центру зайнятості і звинуватили в тому, що я порушила закон, тому що працюю», — розповідає «Вістям» киянка Марія. В результаті, за її словами, 2 тис. грн від центру зайнятості вимагають повернути і погрожують судом.

Втім, її історія не унікальна. Як розповідає мешканка Черкас Юлія Ш., у неї служба зайнятості вимагає гроші з-за стажування, яку вона не вказала як останнє місце роботи.

«Я стояла на обліку чотири місяці. Платили мінімалку: 400 грн щомісяця, але не відразу, а по частинах. 60 грн зайде, то 150… А в кінці травня мені прислали лист з вимогою повернути 1717 грн, тому що я нібито збрехала про останньому місці роботи. Хоча я вказала все як є. Виявилося, що центр зайнятості присікався до того, що я один день стажувалася у іншій фірмі, яка мені не підійшла. А я там навіть трьох годин не пропрацювала. Але найцікавіше, що я проходила стажування за тиждень до того, як стати на облік у центр зайнятості. Тепер вони погрожують подати на мене в суд», — розповідає «Вістям» Юлія.

«Перевірки безпосередньо здійснюють регіональні центри. І якщо вони бачать, що є порушення, то готують наказ про повернення коштів. Якщо людина цього не робить, то подають в суд, і тоді вже підключається виконавча служба. Так, все вірно, такі випадки далеко не поодинокі. Громадяни, як правило, приховують від органів те, що насправді працюють, а потім доводиться повертати виплачені їм допомоги», — сказала «Вістям» заступник голови відділу з питань реєстрації та виплат допомоги по безробіттю Світлана Нікітчук.

Просять розписки і перевіряють офіс

Паралельно нагляд за гаманцями українців посилили і українські банки. Вони складають на клієнтів цілі досьє, просять розписки при знятті депозитів, а у юросіб перевіряють наявність офісу. Такі нові правила фінмоніторингу. Вони передбачають так званий рискориентированный підхід в роботі з клієнтами: це перевірка і документальне підтвердження того, звідки у вас певна сума грошей.

І хоча банкіри запевняли, що скринінг торкнеться лише клієнтів, які перевертають великими сумами, за фактом все виявилося зовсім не так. «Якщо клієнт, наприклад, двічі в день отримав на картку по 5 тис. грн від родича або знайомого — все повинно бути нормально. Зарахування на карткові рахунки клієнтів — це звичайні операції українців і не є об’єктом перевірок фінансового моніторингу. Натомість новий закон зміщує акцент на аналіз ризикових і великомасштабних операцій на суму понад 400 тис. грн», — говорить голова Національної асоціації банків України Олена Коробкова.

Тим часом практика показує зворотне. Наприклад, за словами мешканки Харкова Анастасії К., банк просить відзвітувати її за 15 тис. грн. «Сьогодні мені перерахували зарплату у розмірі 15 тис. грн на карту, і Монобанк тимчасово заморозив гроші на рахунку. Тепер просять надати документи, звідки і з якого приводу переклад», — каже дівчина.

Фінансовий аналітик Василь Невмержицький визнає: нові правила фінансового моніторингу передбачають так сказати творчий підхід з боку банків: «Дуже багато залежить від людського фактору. Адже фінмоніторинг кожного банку — це, в першу чергу, люди, які на підставі свого досвіду і знань приймають те чи інше рішення».

Але якщо дотримуватися букви закону, то насамперед під контроль потрапляють транзакції, що здійснюються фізичними особами. Таким чином, за словами аналітика, банки будуть визначати, чи немає зв’язку між транзакціями і прихованим підприємництвом, пов’язаних з використанням рахунків фізосіб не за призначенням.

«Паралельно банки почали проводити інвентаризацію своїх клієнтів. Кожен банк час від часу дає своїм клієнтам спеціальну анкету, де вас просять вказати дохід, активи, мета використання рахунки та інше. Вся ця інформація вноситься в програмний комплекс банку і підв’язується під рух коштів на рахунках. І якщо ви вказали в анкеті дохід 100 тис. грн, але платежів проводите на 200 або 300 тис. грн, то програма автоматично буде рекомендувати співробітникам банку зупиняти ці платежі для перевірки», — говорить «Вістям» Невмержицький.

Втім, деякі банки пішли ще далі і вирішили масово перевіряти всі переклади на джерело походження коштів. Також у соцмережах з’явилися повідомлення від власників юросіб, що при відкритті рахунку банк направляє до клієнта в офіс свого співробітника, щоб переконатися, що така компанія дійсно існує.

«Сьогодні дуже багато що змінилося. Тому я би радив кожному, хто збирається відкривати рахунок у банку, чітко розуміти, навіщо він це робить», — сказав «Вістям» Невмержицький.