Болтон: Порошенко просив, щоб США підтримали його переобрання

П’ятий президент України і лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко просив у колишнього радника президента США з національної безпеки Джона Болтона підтримати його переобрання на другий термін. Про це пише Українська правда, посилаючись на книгу Болтона «Кімната, де це сталося» (The Room Where It Happened).

В книзі говориться, що Порошенко намагався переманити американську делегацію на свою сторону ще два роки тому, на День незалежності в 2018 році, коли Болтон в компанії керівника Пентагону Джима Мэттиса прилетів у Київ на військовий парад.

Болтон згадує, що Порошенко поговорив з ним наодинці, і саме тоді і попросив про підтримку. Колишній радник президента відповів позитивно на кілька інших прохань глави держави, тому, як він пише, він не відчував себе грубо, коли відмовив у підтримці.

Серед прохань, які підтримав Болтон, були санкції США проти Ігоря Коломойського. В цьому питанні Болтон не виключив можливість підтримки, і Порошенко запропонував передати в Мін’юст США докази проти олігарха.