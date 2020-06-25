Старих виносили на руках, а тварини потонули: як західна Україна виживає після потужного повені

Сильні дощі на заході України призвели до страшних наслідків. Кілька днів ріки виходили з берегів, зсуви руйнували дороги, а гірські струмки перетворилися в потоки. Стихія забрала життя трьох людей. Зараз постраждалі підраховують збитки.

В результаті негоди відрізаним від цивілізації виявилося невелике село Дземброня на Івано-Франківщині. Там загинула літня жінка Марія Новорук.

«Вона поверталася ввечері з роботи, йшов дощ. І берег річки почав валитися, Марія опинилася у воді. Плавати не вміла, тому не змогла звідти вибратися», – розповідає місцева мешканка Катерина.

Також неподалік від цього населеного пункту вода змила машину з водієм і пасажиром. Один з них вважається зниклим без вісті.

Ріки виходили з берегів ДСНС Івано-Франківської області

У самої Катерини четверо дітей. Тепер вони змушені жити без світла та інтернету. «Мости знесло, дороги зруйнувало, ми опинилися відрізаними від магазинів. Поки тримаємося на своїх запасах. Але немає хліба, борошна і дріжджів, щоб його спекти. Немає цукру, олії. Ми ж не знали, що таке трапиться», – уточнює вона.

За словами жінки, відновлювальні роботи в районі вже почалися. «Техніка працює по центральній дорозі в п’яти кілометрах від нас. Вони забирають землю, а вона знову сповзає. Камені падають. Сьогодні дощ уже припинився, може справа піде швидше», – говорить мама чотирьох дітей.

Від води постраждала і відоме курортне містечко Яремче. Тут зруйнована дорога, яка пошкодила водопровід. Зараз ведуться ремонтні роботи.

Затопило підвал, і всі запаси пропали

Біди наробила стихія і в Закарпатті. Найбільше постраждали села Ясеня, Луг, Ділове.

В Ясенях місцеві жителі розповідають, що про великий воді знали, але ніхто не попередив про таких масштабах.

«Затопило деякі будинки, зруйнував дорогу. Гірські струмки перетворилися на потоки води, які мчали зверху, почалися зсуви. Ми пережили дві страшні дні, які можна порівняти тільки з повінню 2008 року. Не спали всю ніч, тому що вода зайшла на перший поверх. Все, що можна було, підняли наверх. Затопило підвал, всі наші запаси пропали. Змило весь город, зніс частину огорожі. Я весь день проплакала, тому що відновлювати доведеться своїми силами. Але врожаю немає, кури потонули», – зі сльозами розповідає місцева мешканка.

Вулиці села Луг так само перетворилися на бурхливі ріки. Селяни кажуть, що дощ тривав недовго, але село перетворив у Венеції.

Село Луг на Закарпатті Facebook Тетяни Пицуры

Село Луг на Закарпатті Facebook Тетяни Пицуры

«Небо немов прорвало. Через 10 хвилин вулиці перетворилися на річки, вода руйнувала покриття, тому що мчала потоком. Деякі двори по коліно залило водою. Я такого ще не пам’ятаю! Всі городи під водою, підвали залиті, у кого-то машину знесло. Дивом не потонув ніхто», – зазначає пенсіонерка Марія.

Старих виносили на руках

Не можуть прийти в себе від потопу і жителі н. п. Банилів на Буковині. «У нас затопило половину села. Дощ почався під вечір. Ми з другом переїжджали по мосту, а хвилин через сорок його вже не було видно, на метр пішов під воду. Люди кажуть, що в будинках води до 15-20 см, все, що могли, з підлоги поставили на столи. Але ремонт належить немаленький», – згадує селянин Микола.

Ще один житель Банилова Валентин уточнив, що в 2008 році село теж затопило. «Тільки тоді вода зруйнувала берега в іншому місці, після їх укріпили. Тепер біда прийшла з іншого боку, прорвало нижню дамбу», – говорить він.

Вода ледве не погубила літніх людей. За словами Влади, сусіди виносили на руках старих, які не можуть пересуватися і переносили в більш безпечні місця.

Вона розповідає, що у неї теж вода стоїть у хаті. «Потонули домашні тварини: свині, кури, кролики, у кого-то навіть качки загинули. В хаті вода нижче коліна. Меблі, техніка, все постраждало. Відновити все це своїми силами неможливо, сподіваємося тільки на допомогу», – зазначає жінка.