Україна просить у НАТО допомоги в ліквідації наслідків катастрофічної повені

Міністерство закордонних справ України направило звернення в штаб-квартиру НАТО і в Євросоюз — Київ просить про допомогу в подоланні наслідків смертельного паводку в західних регіонах.

«Представництво України при ЄС та Місія України при НАТО звернулися до інститутів ЄС і структур Альянсу, щоб активувати механізму цивільного захисту ЄС і залучити Євроатлантичний центр НАТО з реагування на катастрофи природного та техногенного характеру», — йдеться в повідомленні прес-служби дипломатичного відомства.

За словами міністра Дмитра Кулеби, Україна очікує підтримки зусиль уряду України щодо захисту життя і здоров’я людей, об’єктів критичної інфраструктури, а також по зменшенню негативного впливу природного лиха на господарську діяльність. Така допомога може бути надана в рамках Механізму цивільного захисту ЄС.

Нагадаємо, що станом на 25 червня в результаті паводків у п’яти регіонах України виявилися підтоплені 285 населених пунктів, три людини загинули.