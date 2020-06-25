Деградація телебачення – тепер вже нічого не виправити

Не для кого не секрет, що новинні передачі на телебаченні дивитися, сенсу немає. Всі новини на ТБ з’являються із запізненням на півдня, в Інтернеті ми дізнаємося новини раніше, тому що, періодично заглядаємо в Інтернет з його соціальними мережами.

Фактично телебачення має аудиторію 50+ або популярно у віддалених районах, де проблеми з Інтернетом. Діти до шкільного віку дивляться мультики абсолютно розсіяно, використовуючи їх як фон, до своїм дитячим забавам. Така доля сучасного телебачення. Будь-яка розсудлива людина скаже таке ТБ має померти або як варіант стати інструментом впливу держави на маси.

В інтернеті повний плюралізм, анархія і тисячі точок зору. По телебаченню держава могла б проводити свою політику. Але як безглуздо і як бездарно, робить це Російська держава. Політичні ток-шоу на центральних каналах, це настільки надмірно, не оригінально, одноманітно і абсолютно не ефективно.

Я дозволю назвати себе патріотом держави Російського, але навіть мені вже гидко дивитися і слухати на обговорення одного і того ж, щодня з одними і тими ж учасниками та ведучими. Сучасні політичні ток-шоу, не тільки не вирішують поставлених завдань відстоювати інтереси країни і держави), вони навпаки, дратують абсолютно всю аудиторію.

Невже це не бачать в державному апараті люди відповідальні за телебачення. Складається враження, що це просто політична диверсія.

Абсолютно вульгарні, цинічні та аморальні ток шоу – ковыряющиеся в брудній білизні знаменитостей або виставляють на показ весь бруд життєву. Виховний момент від таких передач нульовий.

Так як там навіть не підводять підсумок хто правий, хто винен. Навіщо показувати на екрані мучителів і розбещувачів і при цьому платити їм гроші за участь в передачі?

Якщо центральні канали фінансуються за рахунок держави, а так повинно бути на 100% то їх не повинна хвилювати проблема рейтингів. Центральні канали ТБ служать для того, щоб донести до народу державну позицію з усіх питань. По центральним каналам ми повинні бачити, як нам будувати своє життя про що мріяти.

Куди відпочинку і як працювати радить держава. Як держава рекомендує вчити молодь, лікувати народ. Зрештою на екрані ТБ ми повинні почути від держави як і хто буде нас захищає і куди має прагне суспільство.

Якщо мені не цікава позиція або думки держави, тоді в Інтернет. А якщо я хочу дізнатися думку держави, то на ТБ. Але зараз яку точку зору держави, відображає Малахов і йому подібні? А ток-шоу Соловйова – нагадує ліки, яке з дуру ковтають кілограмами.

Фактично ТБ зараз працює на підрив довіри до влади, а не на оборот. Чому це відбувається? Чому ніхто цього не бачить, з можновладців? Як висновок – 100% фінансування з держбюджету.

Повний контроль і відповідальність держави за зміст контенту. Зміна керівництва ТБ, прихід туди нових оригінальних особистостей.