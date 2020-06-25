Робили пластичну операцію: з’явилися подробиці про смерть жінки у приватній клініці Кременчука

Як повідомлялося раніше, вчора у приватній клініці Кременчука померла 38-річна жінка.

Як стало відомо кореспондентові КременчукToday, мова йде про приватний центр пластичної хурургії. У ньому виконуюють операції з пластики грудей, тіла, обличчя.

Ймовірною причиною смерті жінки може бути тромбоемболія (тобто, у жінки відірвався тромб). Однак остаточно все встановить лише судмедекспертиза та слідство.

: kremen.today

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.