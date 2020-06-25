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Робили пластичну операцію: з’явилися подробиці про смерть жінки у приватній клініці Кременчука

26.06.2020

Як повідомлялося раніше, вчора у приватній клініці Кременчука померла 38-річна жінка.

Як стало відомо кореспондентові КременчукToday, мова йде про приватний центр пластичної хурургії. У ньому виконуюють операції з пластики грудей, тіла, обличчя.

Ймовірною причиною смерті жінки може бути тромбоемболія (тобто, у жінки відірвався тромб). Однак остаточно все встановить лише судмедекспертиза та слідство.

: kremen.today

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