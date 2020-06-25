Прокуратура завела справу за вирубки лісів, що стала причиною повені в Західній Україні

Прокуратура Івано-Франківської області відкрила кримінальне провадження за численними фактами незаконної вирубки лісу, яке могло спровокувати катастрофічні паводки на території Прикарпаття та сусідніх областей.

Зокрема, констатовано, що виникнення аномальної кількості опадів призвело до загибелі 3 людей, підтоплення понад 10 000 житлових будинків, руйнування 150 км доріг і 90 мостів, пошкодження 586 доріг і 169 мостів, а також до знищення 4146 м берегоукріплень.

За попередньою оцінкою, такі масштабні наслідки паводку стали можливими в результаті масового знищення об’єктів рослинного світу, вирубки лісів, неналежного здійснення лісогосподарської діяльності та невиконання заходів щодо охорони навколишнього природного середовища посадовими особами.

Розслідування доручено слідчому відділу СБУ.





Масштаби вирубки лісів у Карпатах