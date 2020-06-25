Зеленський схвалив лікування хворих COVID-19 українців експериментальними ліками

Глава держави Володимир Зеленський підписом продовжив дозвіл лікувати хворих коронавірусом експериментальними препаратами. Рішення діє до 2021 року.

Про це повідомили в прес-службі Офісу президента в четвер, 25 червня.

Зокрема, документ передбачає забезпечення доступу заражених COVID-19 українців до лікування, а також впровадження заходів щодо запобігання поширення захворювання в країні.

Відповідно до закону, хворих коронавірусом можна лікувати незареєстрованими препаратами, рекомендованими США, країнами-членами Євросоюзу, Британією, Швейцарією, Японією, Австралією, Канадою, Китаєм та Ізраїлем.

Підписаний Зеленським документ продовжує застосування такої практики до початку 2021 року.