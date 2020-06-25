Вчені вирахували, скільки хворих з коронавірусом в Україні і як багато українців помруть від нього до кінця року

В Україні, яка б’є рекорди за кількістю заражених коронавірусом за добу, на даний момент вже може бути 150 тисяч інфікованих коронавірусом нового типу проти 40 тисяч за офіційною статистикою. На кінець року може бути від 2500 до 7000 смертей від коронавіруса.

Такі висновки можна зробити з математичної моделі, яку створили у Київській школі економіки.

Модель має три сценарії розвитку епідемії – жовтий (помірний), чорний (песимістичний) і зелений (оптимістичний).

«Динаміка відповідає «жовтого» сценарієм, за яким можна прогнозувати близько 4000 померлих до кінця 2020 року. При такому сценарії адаптивний карантин триватиме весь рік», – кажуть КШЭ.

У дослідження зазначається, що вірогідним залишається як «чорний» сценарій (7000 померлих на кінець року), так і «жовто-зелений» – 2500 смертей на кінець року.

До кінця 2020 року коронавірусом можуть перехворіти до 650 тисяч осіб.

Моделювання показує, що загальна кількість випадків захворювання COVID-19 на сьогодні становить близько 150 тис., у тому числі близько половини – це активні випадки, включаючи безсимптомні, слабосимптомные випадки, захворювання сильної тяжкості, протестовані і не протестовані.

«Зростання було викликане послабленням каратіна з 12 травня. Ми бачимо, що з 12 травня в межах карантинного періоду пішов зростання», – сказав в ході презентації оновлених даних епідеміологічної моделі Київської школи економіки (КШЭ, KSE) старший дослідник КШЭ Юрій Ганіченко.

В ході презентації він зазначив, що в даний час в Україні фіксується спалах захворювання COVID-19, яку прогнозувала KSE.

«Ми знаходимося в жовтому сценарії, жовтий сценарій означає, що у нас зараз спалах. Ми про це попереджали кілька тижнів тому. Тоді, на жаль, багато хто в це не вірив, але це приклад того, як модель або аналітика допомагає приймати правильні рішення заздалегідь», – сказав він.

Ганіченко повідомив, що Україна рухається «жовтому сценарію», який передбачає фактор помірної сезонності. Даний сценарій передбачає до 4 тис. померлих від COVID-19 станом на кінець 2020 року.

«Ці цифри надані за умови, що буде тривати розумний таргетований карантин. Якщо карантин скасувати повністю, то цифри на кінець року буде значно більше, в рази більше», – сказав він.

Ганіченко також зазначив, що модель KSE і засновані на ній параметри введення карантинних обмежень дозволяють пом’якшити вплив збільшення кількості тестувань на зростання захворюваності.

«Якщо ви тестуєте, то ви можете виявити більше хворих. Але нам потрібно знати, скільки ми виявили в тестах, а скільки, щодо, людей захворіли в регіоні, місті, селі. Тому ми запропонували нормувати кількість випадків на рівень тестування, тобто ділили на рівень тестування. Таким чином, це вирішує одну проблему, коли у політиків є бажання приховати рівень захворюваності і вони не проводять тестування», – сказав він.

Крім того, Ганіченко повідомив, що моделювання показує, що загальна кількість випадків захворювання COVID-19 на сьогодні становить близько 150 тис., у тому числі близько половини – це активні випадки, включаючи безсимптомні, слабосимптомные випадки, захворювання сильної тяжкості, протестовані і не протестовані.

«Модель показує, що активних випадків близько 70 тис. за останній місяць, починаючи з кінця травня відсоток виявлення за результатами тестувань відповідає середньому в світі. Ми виявляємо, в середньому, 30% від хворих і активно хворих», – сказав він.

Ганіченко повідомив, що за умови чіткого дотримання карантинних обмежень, можлива ситуація, коли з 1 серпня карантинні обмеження будуть пом’якшені як мінімум до кінця літа».

Зокрема, карантинні обмеження повинні дотримуватися в областях, які «негативно впливають на статистику в Україні».

«Якщо ми не будемо спостерігати зараз посилення карантинних обмежень в тих областях, які негативно впливають на середню динаміку, то кількість випадку буде продовжувати рости до того моменту, коли буде потрібно вводити великі карантинні обмеження», – сказав він.

Зокрема, за оцінкою KSE, погіршення ситуації в Одеській області зумовлено зростанням кількості випадків захворювання в прилеглих до Молдови і Румунії районах. Білорусь, Росія і Молдова демонструють найбільшу кількість добових випадків на 100 тис. населення серед країн – сусідів України.