Мене будуть судити за те, що завадила провокатору Шарія знімати під спідницею, — Чорновіл

Екс-народний депутат Татьяноа Чорновіл заявила про те, що над нею відбудеться суд за позовом «провокатора Шарія, який знімав у неї під спідницею».

Про це вона написала у Фейсбуці.

Чорновол зазначила: «чи Має право жінка перешкодити шариевскому провокатору робити відеозапис в неї під спідницею?

Завтра у мене суд. Судять мене. І це прохання про жіночої солідарності.

Підтримайте мене, тому що коли тебе принижують як жінку, а потім репресують, — це навіть гірше, ніж фальсифікація звинувачення в умисному вбивстві …

Завтра в Печерському суді в 11 ранку я буду оскаржувати підозра мені по кримінальній справі, де мене звинувачують у перешкоджанні журналістській діяльності. Потерпілий — гр. Кучер, на виборах був у списку Шарія. Це він знімав у мене під спідницею. А потім це відео транслювалося по ютубканалам Шарія та шариецев з збоченими коментарями аля-Портнов.

Зрозуміло, що я не буду давати посилання на відео. Тільки скріни. Однак, навіть вони дають можливість оцінити, що це за «журналістика». Це — дно!

Я захищала свою честь і гідність, як жінка, коли відвела від себе телефон Кучера. А тепер мене за це будуть судити …

Особливо ганебно, що це проти мене кримінальну справу фабрикують теж жінка — генпрокурор Венедиктова».



