Зеленський назвав терміни забезпечення житлом постраждалих від вибуху на Позняках

28 квартир постраждалі отримають протягом 1,5 місяця.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що постраждалі від вибуху на столичних позняках отримають квартири протягом місяця — півтора. При цьому він зазначив, що лише 12 з 40 квартир вже готові до заселення.

Про це заявив в ефірі програми «Право на владу».

Він зазначив, що квартири для постраждалих перебувають на території Києва, а не області (за інформацією Офісу президента 12 квартир виділили у Феофанії).

За словами президента, квартири були виділені не за бюджетні гроші.

«Ми поговорили з забудовниками. Офіс президента знайшов забудовників, які нам дійсно допомогли. Вони розуміють, що ми разом можемо допомогти постраждалим», — повідомив Зеленський.