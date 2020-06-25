Украину ждет «волна» дешевых дизельных б/у авто из Германии

В Германии 3 млн. автомобилей, оснащенных дизельными двигателями Euro 4 и Euro 5, готовы отправиться к своим новым владельцам в страны Восточной Европы, в том числе в Украину. Эти автомобили хлынут к нам, как только границы будут открыты границы.

С осени 2020 года на дизельных автомобилях с двигателями Euro 4 и Euro 5 нельзя будет въезжать в центральные части многих городов Германии. Поэтому немцы от них активно избавляются. Тем более, что власти ФРГ финансово стимулируют покупку новых автомобилей.

В результате, в ФРГ за последние несколько месяцев резко снизилась стоимость старых дизельных автомобилей. Например, трехлетний автомобиль с пробегом 45 000 км уже потерял около 50% своей стоимости. Немецкие эксперты отмечают, что в ближайшие месяцы цены на такие машины могут еще больше снизиться.

На специальных площадках в Германии на данный момент скопилось уже около 3 млн. старых дизельных автомобилей. Их должны были продать в Восточную Европу, но из-за пандемии коронавируса это пока не произошло. Немецкие дилеры хотят от них поскорей избавиться, ведь им приходится много платить за хранение машин на площадках.

Часть этих дизельных автомобилей попадет в Украину. Правда, пока не понятно, когда начнутся их поставки.

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