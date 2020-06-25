В Італії залучили військових для підтримки карантину в осередку спалаху COVID-19

Уряд Італії направивши військові підрозділи до міста Мондрагоне в регіоні Кампанія задля забезпечення дотримання карантину після того, як в місті виявили 49 випадків COVID-19.

Про це повідомляє агенція ANSA.

“Міністр (внутрішніх справ – ред.) оголосив про прибуття армійського підрозділу”, – йдеться у повідомленні. Напередодні президент регіону Кампанія Вінченцо Де Лука оголосив про прибуття військових для підтримки порядку.

“Сьогодні вранці мав зустріч з міністром внутрішніх справ Лучіаною Ламоргезе з приводу червоної зони, встановленої у Мондрагоне. Я попросивши про термінову відправку сотень людей з поліції, щоб гарантувати суворий контроль над територією”, – зазначив чиновник. Люди, які проживають у чотирьох будинках, де зафіксовано осередок спалаху, отримали розпорядження не залишати приміщення, поки їх не протестують на коронавірус.

Однак кілька людей, тести яких показали позитивний аналіз на вірус, ймовірно, втекли. Поліція оточила житловий комплекс та не дозволяє мешканцям залишати його. Більшість мешканців це болгарські громадяни, які проживають у чотирьох із п’яти будівель, що були закриті на карантин 22 червня. Між болгарами та місцевими італійцями, які чергують біля входу до комплексу, періодично трапляються сутички.

Один із болгар кинувши стілець з балкона, італійці у відповідь кидали каміння та розбили вікна припаркованих автівок болгар. Потім вони зняли номери машин та показали їх як трофеї. Натовп звинувачує поліцію в тому, що вона “занадто терпима до болгар”. Як повідомляє ANSA, протягом останньої доби в Італії зафіксували 296 нових випадків коронавірусної хвороби та 34 летальні випадки унаслідок пандемії. Загальна кількість підтверджених випадків захворювання в Італії наразі становить 239 706.