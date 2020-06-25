У МВФ розповіли, чому українська економіка потерпає від коронакризиса більше, ніж інші країни

Основні причини, за яких економіка України страждає від COVID-19 більше, ніж економіки інших держав – відсутність накопичень і слабка підтримка влади. Про це заявив представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, передає «Інтерфакс-Україна».

«Є два чинники, чому український ВВП падає більше, ніж в інших країнах. Перший — в українських домогосподарствах немає таких грошових буферів, як в інших країнах», — сказав він.

За його даними, рівень споживання в країні серйозно обвалився і зниження продовжиться, так як немає накопичень.

За рівнем підтримки економіки з боку держави в порівнянні з іншими країнами Україна перебуває приблизно посередині. Але навіть таке сприяння обмежується фіскальної та податкової сферами.