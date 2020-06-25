Наступного тижня число випадків коронавіруса перевищить 10 мільйонів — ВООЗ

Ситуація з коронавірусом у світі продовжує погіршуватися, ситуація в Європі стає гірше, а на наступному тижні кількість випадків зараження може перевищити 10 мільйонів.

Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейесус в ході виступу перед Європарламентом, передає «».

«Хоча ситуація в Європі покращилася, по всьому світу вона погіршується. У перший місяць пандемії ВООЗ повідомили про менш 10 тисячах випадках, в останній місяць було заявлено про майже чотири мільйони випадках. Наступного тижня ми очікуємо, що число випадків зараження досягне 10 мільйонів, а число жертв — 500 тисяч», — заявив гендиректор ВООЗ в ході виступу перед Європарламентом.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я 11 березня оголосила спалах нової коронавирусной інфекції COVID-19 пандемією. За останніми даними ВООЗ, у світі виявлено вже понад 9,1 мільйона випадків зараження, понад 473 тисяч людей померли.