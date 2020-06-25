Світові ціни на нафту повернулися до зростання, незважаючи на коронавірус

Ціни на нафту еталонних марок на торгах у четвер, 25 червня, почали зростати. Інвестори бачать перспективи глобального економічного відновлення.

Також ціна зростає через надій інвесторів на те, що держава буде продовжувати стимулюючі заходи грошово-кредитної політики.

Вартість серпневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 17:32 за Києвом у четвер становить $41,01 за барель, що на $0,48 (1,18%) вище ціни закриття попередньої сесії.

Ф’ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу підвищилися в ціні на $0,41 (1,08%) — до $38,42 за барель.

Підтримку ринку, зокрема, надало повідомлення Європейського центрального банку (ЄЦБ) про новий механізм кредитування центробанків за межами єврозони.

Раніше в ході торгів падіння нафтових цін перевищувало 2%. Негативний вплив на нафтовий ринок надав зростання числа нових випадків зараження коронавирусной інфекцією в ряді країн, а також збільшення запасів нафти в США за підсумками третього тижня поспіль.