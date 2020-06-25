Сенцов: Колони прихильників Шарія в центрі Києва – це тільки початок

Влада цілеспрямовано витісняє зі своїх лав людей, які проєвропейськи налаштовані і готові проводити реформи, замінюючи їх на колишніх «регіоналів» з проросійськими поглядами. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив колишній в’язень російських окупантів Олег Сенцов.

За його словами, в даний час критикувати команду президента Володимира Зеленського стало майже безглуздо, оскільки «вони самі собі стріляють в ноги і голову кілька разів на тиждень».

Сенцова турбує кадрова політика. Він нагадав, що всупереч незгодою нардепів, міністерську посаду отримує «зашкварений» Шкарлет. ВП наполегливо лобіює на посаду заступника голови Харківської ОДА кандидатуру «антиукраїнської» Мураевой.

«Пояснювати все це горезвісним кадровим голодом і недосвідченістю вже неможливо. Йде поступове очорнення держави і розтягування її на шматки власних інтересів шахраїв і злочинців», — написав він.

Сенцов резюмував, що незалежно від того, робиться це свідомо чи ні, але реалізується московський сценарій.

«Колони шарийцев в центрі Києва – це тільки початок», — зазначив він.