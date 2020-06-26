Заступник міністра освіти та науки Єгор Стадний подавши у відставку

Заступник міністра освіти та науки України Єгор Стадний 25 червня заявив про відставку зі своєї посади.

Це сталося через кілька годин після того, як уряд призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов’язків міністра освіти і науки.

«Не зневіряйтесь, це найгірше, що зараз може трапитись. За кілька останніх днів так багато людей мені спитало одне й ті ж питання: «А якщо відкотять назад?» Нічого страшного, ми усі з вами побачили, що правила можуть бути чесними.

Навіть, якщо відкотять щось (в чому я дуже сильно сумніваюсь), повірте, ми нікого це за півроку, то наступного разу зробимо за 3 місяці. Я колись вже казав: «Ключовий виклик для наших реформ – це зневіра людей, усе решта – це бюрократичні труднощі», – написав чиновник у фейсбуці. Єгор Стадний пропрацював на посаді заступника міністра майже 10 місяців, від вересня 2019 року.

У повідомленні про відставку він подякував «долі, яка дала мені можливість попрацювати 10 місяців з дуже крутими, справжніми фахівцями в МОН».