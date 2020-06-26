«Слава богу, не у Вашингтоні живемо»: Пєсков заперечив слова Лукашенка про втручання у справи Білорусі

Речник Путіна Дмитро Пєсков заперечив слова президента Білорусі Олександра Лукашенка про начебто втручання у внутрішні справи країни, яке здійснюється через вкидання «жахливих фейків».

«Тут можна відповісти однозначно, що Російська Федерація ніколи не втручалася, не втручається і не збирається втручатися в будь-які електоральні процеси, тим більше ті, що відбуваються у нашого союзника — Білорусі», — сказав Пєсков.

Коментуючи питання про можливість розслідування за фактом заяв Лукашенка, речник Путіна додав, що Кремль не отримував жодних офіційних повідомлень від білоруської сторони щодо втручання у вибори.

«А що стосується розслідування, то ми, слава богу, не у Вашингтоні живемо», — заявив Пєсков.